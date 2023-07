Mantova, incidente auto-moto con incendio: un morto e una ferita

Mantova- 23 luglio 2023 - É di un morto e un ferito grave il bilancio di un tragico incidente stradale accaduto ieri sera, poco dopo le 21, in strada Oglio nei pressi di San Michele in Bosco, nel comune di Marcaria, in provincia di Mantova. Una moto e un'auto si sono scontrate frontalmente prendendo fuoco.

Nell'impatto è morto sul colpo il motociclista, Reina Buttarelli, di 49 anni, residente a Commessaggio, sempre nel Mantovano, mentre è rimasta gravemente ferita la conducente della vettura, una ragazza di 20 anni ricoverata all'ospedale di Mantova. La giovane donna, nonostante le gravi ferite, era riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo e a mettersi in salvo prima che le fiamme distruggessero entrambi i mezzi. Non ancora ricostruita la dinamica dell'incidente: si sa solo che l’impatto è stato frontale e che la moto ha centrato l’abitacolo della macchina, distruggendolo. Il centauro non ha avuto scampo.

Chi era Reina Buttarelli

Reina Buttarelli, 49 anni, deceduto sabato sera, attorno alle 21, mentre in sella alla propria moto percorreva strada Oglio, nei pressi di San Michele in Bosco, comune di Marcaria, lascia i genitori, un fratello e una sorella.

L’uomo viveva a Commessaggio, sempre nel Mantovano, ma era originario di Rivarolo del Re, comune in provincia di Cremona. Lavorava al Consorzio Casalasco del Pomodoro di Rivarolo del Re, che si occupa della filiera italiana integrata per la coltivazione e trasformazione di pomodoro da industria.