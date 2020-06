Medole (Mantova), 7 giugno 2020 - E' stata multata di 11mila euro una donna cinese ma residente a Lecce che aveva organizzato il proprio business a Medole, nel Mantovano. H. S., 55 anni, è stata denunciata dai carabinieri per sfruttamento della manodopera clandestina dopo che i militari hanno trovato, tra gli otto operai che confezionavano mascherine nel suo laboratorio tessile, due dipendenti in nero di cui uno clandestino. Tutti erano sottopagati e sprovvisti dei dispositivi di sicurezza anticoronavirus. L'attività del laboratorio è quindi stata subito sospesa e la titolare è stata multata di 11mila euro.

