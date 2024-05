Incidente a Mantova, motociclista di 16 anni si schianta contro un furgone: è in gravi condizioni

Grave incidente martedì sera a Mantova, all’incrocio tra viale della Favorita e strada Ghisiolo. Un giovane motociclista di 16 anni è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un furgone. Il ragazzo è stato portato dall’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Mantova. Ha riportato numerosi traumi e le sue condizioni sono piuttosto gravi. L’autista del furgone, di 66 anni, non ha riportato lesioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza, ma non è chiaro da parte di quale dei due mezzi.

Sul posto sono arrivate in un primo momento due ambulanze e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del sedicenne erano però così critiche da richiedere l’intervento dell’eliambulanza, decollata da Brescia. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale, che effettueranno i rilievi per chiarificare la dinamica dell’incidente.