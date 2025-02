Teneva la moglie legata a sé per un polso: arrestato marito violento

Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), 20 febbraio 2025 – Era costretta a stare accanto al marito, legata a un polso. Tutto questo davanti ai figli minorenni. Una vita da incubo, quella di una donna 37enne di origine indiana. Il marito, connazionale di 38 anni, è stato arrestato due giorni fa dai carabinieri della stazione di Gazoldo degli Ippoliti che sono intervenuti poiché allertati da una persona che aveva segnalato dei presunti maltrattamenti di un marito verso la moglie.

I militari, a seguito della precisa segnalazione, hanno eseguito i dovuti accertamenti, sono entrati in casa della coppia e hanno constatato, appunto, che la donna era legata al marito. La vittima, soccorsa da personale del 118, è stata trasportata all’ospedale di Mantova dove è stata visitata. Per lei una diagnosi di “schiacciamento al polso destro”, guaribile in cinque giorni.

Il marito invece è stato tratto in arresto, responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di maltrattamento in famiglia aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura virgiliana, è stato portato alla Casa Circondariale di Mantova, dove resterà recluso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.