Fleximan è tornato a colpire: autovelox abbattuto nel Mantovano

Asola (Mantova), 23 febbraio 2024 - Fleximan è tornato a colpire: un autovelox è stato abbattuto a Asola, sulla strada provinciale per Casalromano, nel Mantovano.

Il fatto, riportato dalla Gazzetta di Mantova, è avvenuto nella notte tra mercoledì e ieri.

Il vandalismo

La Polizia locale e i carabinieri hanno già iniziato le indagini per risalire ai responsabili che hanno agito con un flessibile con cui hanno segato il palo in acciaio che sostenere il rilevatore di velocità. Le telecamere dell'apparecchio potrebbero aver immortalato le persone che hanno emulato Fleximan. L'autovelox era situato al di là del guard-rail ed è finito nella scarpata laterale. Il Comune di Asola ha assicurato che tornerà a funzionare quanto prima.

I precedenti

E non è la prima volta in Lombardia che gli autovelox sono presi di mira. A Buccinasco nel Milanese sono stato abbattute pochi giorni orsono quattro postazioni nuove di zecca ma ancora non operative. Il 10 febbraio era stato abbattuto o l’autovelox di via Morelli a Olgiate Olona, il 29 gennaio a Guidizzolo nel mantovano, un rilevatore di velocità era stato gettato in un canale, episodi simili a Mapello nel bresciano e a Brusaporto in provincia di Bergamo. Prima ancora Fleximan e i suoi emuli avevano colpito nel Cremonese a Martignana Po.