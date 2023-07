Colpo grosso della Filattierese: Arriva Barontini il "guerriero" da Gravagna a Filattiera

di Enrico Baldini

Diciamo la verità. Fino a pochi giorni fa in casa della Filattierese il calciomercato appariva piatto, assolutamente piatto. Poi, all’improvviso, le temperature su piazza Castello sono diventate roventi. Protagonista l’area tecnica dei verdeoro diretta dal vulcanico Angelo Pagani. Ma cerchiamo di andare con ordine: i tecnici Della Zoppa-Magnani chiedevano a gran voce un guerriero. Eccolo, si chiama Matteo Barontini, 21 anni, alto un metro e ottantasette, tosco-emiliano, difensore centrale con licenza di gonfiare la rete avversaria elevandosi alle stelle per colpire di testa la palla che gli arriva dal calcio da fermo. Stazza imponente, sguardo glaciale, è di Gravagna (non svedese) ed è un duro, un difensore da battaglia, che può scalare la difesa a tre. Affare fatto con la “LUPO“ del presidente Pier Giorgio Aprili che con il consulente ‘sinergico’ della Filattierese Alvaro Leoncini, hanno curato la parte finale dell’operazione in entrata del biondo studente universitario che ha già fatto breccia nel cuore delle tifose verdeoro. E lui, sempre elegante nel suo stile casual, ha detto:

"Dopo una calda estate di trattative ho deciso di cambiare aria per ritrovare consapevolezza e fiducia nei miei mezzi che in questa stagione ho un po’ perso, date le poche presenze in campo. Sono molto felice di passare al servizio della Filattierese e aderire ad un progetto-giovani che mi ha attratto fin dal primo contatto. Mi piace la gente, la società, le figure che hanno finito per trasmettermi una carica motivazionale importante. Sono qui con la determinazione di poter ripagare la scommessa fatta su di me dalla Filattierese che mi ha corteggiato a lungo. Ringrazio il club di Piazza Caduti di Superga per questi 4 anni dove ho trovato l’esordio in Eccellenza e alcuni compagni d’oro. Darò il massimo per farmi trovare pronto e non vedo l’ora di iniziare".

Va così in archivio una trattativa che si annunciava in salita per l’operatore-mercato dei castellani, risolta con un rapido sì dopo che l’ex della “LUPO“ ha avuto modo di confrontarsi con il numero uno della società Aprili. Scatta così, l’addio dall’Azzurra (con qualche rimpianto), con Barontini che cambia ‘pelle’ scegliendo i castellani, dove ritroverà i compagni della Juniores regionale della Pontremolese Bortolasi, Giromini, Alex Buccella e Sebastiano Ginesi. Per i primi due si tratta di una definitiva riconferma in verdeoro, mentre per il giovane difensore e l’attaccante, entrambi di marca pontremolese, da ieri è diventato trasloco definitivo al club di Piazza Castello. "Lavorare con Della Zoppa e Magnani è uno stimolo incredibile", ha detto Buccella al Parrocchiale di Arpiola.