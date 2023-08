Castel d’Ario, rintracciato il 21enne scomparso da tre giorni: sta bene

Castel d’Ario (Mantova) – Ha un lieto fine la scomparsa di un 21enne di Castel d’Ario, in provincia di Mantova. Come ha annunciato sui social la madre, Pietro Fasoli è stato rintracciato e sta bene. Il giovane non dava notizie di sé da venerdì mattina, quando aveva lasciato il paese mantovano a bordo della sua Fiat Punto dopo il funerale di Giacomo De Nicolo, morto il 22 agosto a soli 18 anni dopo un terribile incidente con la sua moto.

Sono state ore di angoscia per la famiglia, che ora può tirare un sospiro di sollievo.