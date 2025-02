Mantova, il suo cane azzanna alla coscia la cameriera e lui fugge: denunciato turista inglese

Mantova – Omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Di questi reati è accusato un 73nne inglese, probabilmente in vacanza a Mantova assieme al suo cane. Alcune sere fa l’anziano inglese si è recato al ristorante Road House di Mantova, in compagnia del suo pastore tedesco. L’animale, privo di museruola, si è accomodato vicino al suo padrone, il quale ha cenato regolarmente. Non si capisce per quale motivo, improvvisamente il cane ha azzannato una cameriera 32nne di Sustinente, mordendola alla coscia destra.

La fuga

Nel parapiglia dei soccorsi, con estrema freddezza l’anziano si allontanava dal ristorante insieme al cagnolone, senza prestare soccorso alla ragazza, che nel frattempo veniva visitata e trasportata all’ospedale civile di Mantova, ottenendo 17 giorni di prognosi.

La denuncia

I Carabinieri della Stazione di Sustinente, chiamati sul luogo, hanno acquisito le telecamere, identificando successivamente il soggetto, che è stato così denunciato.