Finisce nel canale con lo scooter, uomo trovato morto a Mantova

Castellucchio (Mantova), 24 gennaio 2024 – Tragico ritrovamento nella tarda mattinata nel Mantovano. Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato pochi minuti prima di mezzogiorno nella strada Gabbiana. La vittima, un uomo non ancora identificato, si trovava vicino ad uno scooter in un canale. Particolare che ha fatto subito ipotizzare il drammatico epilogo di un incidente stradale.

L’allarme al 118 è scattato alle 11,47 e sul posto è stata inviata un’automedica ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso. Resta ora da capire cosa sia successo e a quando risalga la morte.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mantova per il recupero del mezzo e i carabinieri della compagnia di Viadana per la ricostruzione della dinamica. Resta infatti da capire come lo scooter sia finito nel canale e se il conducente abbia fatto tutto da solo o siano coinvolti altri mezzi nello schianto costato la vita all’uomo.