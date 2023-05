Castiglione delle Stiviere: un camion e un premio per ricordare Yana Malaiko

Castiglione delle Stiviere – Da questa sera, giovedì 18 maggio, e per due settimane, a Castiglione delle Stiviere, un "camion vela" ricorderà Yana Malaiko. Per la sua morte l'ex fidanzato Dumitru Stratan, 33enne moldavo, è in carcere accusato del suo omicidio, la notte fra il 19 e il 20 gennaio scorso.

L’obiettivo dell’iniziativa

Il "camion vela" è stato posizionato e stazionerà per qualche giorno in piazzale Resistenza, dove Yana trascorse l'ultimo scorcio della sua vita, durata solo ventitré anni. La "vela" si sposterà poi, per due settimane, in altri luoghi della cittadina. Scopo dell'iniziativa quello di ricordare Yana e il suo sacrificio, fare conoscere l'associazione Y.A.N.A. (acronimo di You Are Not Alone), ricevere iscrizioni, raccogliere eventuali donazioni. Il "camion vela" è sponsorizzato senza scopi di lucro da MN Servizi Pubblicitari di Gazoldo degli Ippoliti.

Un premio per ricordare Yana

A fine giugno nascerà la prima edizione del Premio Yana, per un riconoscimento a quanti si sono impegnati contro la violenza. È stato Oleksandr, il padre di Yana, a voler dare un senso al sacrificio della figlia con un'associazione di volontariato che lottasse contro i femminicidi e aiutasse le vittime di violenza, sia domestica sia all'esterno delle mura di casa, stalking, bullismo.

Fra i fondatori di Y.A.N.A, oltre a Oleksandr, i nonni Giovanni e Larysa, Francesco Porrello (scelto come presidente), l'avvocato Angelo Lino Murtas, legale della famiglia, l'avvocato castiglionese Tommaso Scudella. La sede legale dell'associazione è a Romano di Lombardia, dove abitano i nonni e dove Yana era vissuta prima di trasferirsi a Castiglione delle Stiviere.

In una udienza-stralcio il gip di Mantova Antonio Serra Cassano ha conferito l'incarico a un perito per la trascrizione delle intercettazioni dei dialoghi e dei messaggi di Dumitru Stratan in moldavo.