Asola, precipita per quattro metri in cantiere: morto un 55enne

Asola, 16 aprile 2024 – Tragedia oggi pomeriggio, martedì 16 aprile, ad Asola, cittadina del Mantovano a pochi chilometri dal confine con la provincia di Cremona. Un uomo di 55 anni, ancora non si sa se fosse un operaio o qualche altra persona presente in quel momento in cantiere, è morto dopo un volo di circa quattro metri.

Sul posto i soccorritori con l'automedica (Archivio)

Teatro dell’incidente – che Areu, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza, classifica come infortunio lavorativo – è stato un cantiere in via Nazario Sauro.

Sul posto sono giunti i soccorritori con un’automedica, i carabinieri e il personale di Ats per i rilievi. L’uomo è praticamente morto sul colpo, in seguito ai gravissimi traumi riportati all’impatto con il terreno: il decesso è stato constatato dal medico legale sul posto. Sono in corso gli accertamenti per verificare causa e dinamiche dell’incidente.