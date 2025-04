Asola, incendio in un appartamento di una palazzina: gravissimo un 52enne

Asola (Mantova), 7 aprile 2025 – Un incendio è divampato, questa mattina poco prima delle 7, in un appartamento di una palazzina in via Lazio, ad Asola, nel Mantovano.

All'interno si trovava il proprietario 52enne, che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. L'uomo si trova in condizioni gravissime ed è in pericolo di vita a causa delle ustioni riportate.

Oltre ai soccorsi – i medici e paramedici, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia – sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo.

Incendio in un appartamento ad Asola

Poco dopo, sono arrivati anche i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere e i colleghi della Stazione dei Carabinieri di Asola. I militari hanno effettuato i primi accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e l’esatta dinamica.