Borgo di Grazie tra i tesori nascosti d’Italia: è tra i venti finalisti del concorso Rai

Mantova, 26 febbraio 2024 – Sarà il Borgo di Grazie, in provincia di Mantova, a rappresentare la Lombardia nel concorso televisivo della Rai dedicato ai tesori nascosti dell'Italia, "Il Borgo dei Borghi 2024" promosso dalla trasmissione "Alle falde del Kilimangiaro".

Lo hanno annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana e l'assessore Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali.

"Il borgo - spiega il presidente - sorge intorno al Santuario delle Grazie. Ogni agosto si svolge l'antica Fiera delle Grazie, dove i 'Madonnari' dipingono il piazzale del santuario, portando migliaia di visitatori ad ammirare le grandi riproduzioni di quadri famosi".

A Curtatone un borgo pittoresco di pescatori

Il pittoresco borgo sorge a 7 km dal centro della città di Mantova, nel territorio del comune di Curtatone. Un piccolo nucleo storico che abbraccia il santuario di Beata Maria Vergine delle Grazie, con le antiche abitazioni affacciate su via Madonna della Neve che testimoniano le origini del borgo.

Un borgo di pescatori, a due passi dal Parco del Mincio, con le casette nate dalla chiusura dei portici di contorno alla piazza, e che s'alternavano alle botteghe e ai ricoveri per i pellegrini.

Gli artisti di strada del borgo: i Madonnari

"Sono particolarmente orgogliosa di questa candidatura - commenta l'assessore regionale Mazzali - un borgo che fa parte del territorio provinciale della mia Mantova, la città in cui vivo. Grazie è uno di quei luoghi dove si è concentrata una tradizione di grande valore, quella dei Madonnari, artisti di strada esperti nella raffigurazione di immagini sacre, principalmente Madonne. Un'arte quasi scomparsa, espressione di un omaggio religioso di rispetto e bellezza, che a Grazie è custodita nel museo dei Madonnari".

È proprio il santuario a fare di questo borgo qualcosa di davvero unico. "Il Santuario di Grazie - conclude l'assessore - ha bellezze sorprendenti da svelare ai visitatori. La chiesa in stile gotico lombardo costruita nel Medioevo, conserva affreschi preziosi e si affaccia sul Mincio là dove il fiume comincia ad allargarsi per formare i tre laghi che circondano Mantova".

I Madonnari, artisti di strada nella piazza del borgo

Consacrato nel 1406, è in stile gotico lombardo ed è caratterizzato da una loggia con tredici archi a tutto sesto. Nel Seicento, sotto al porticato, furono affrescate lunette a raccontare la storia del luogo. All'interno le nicchie accolgono statue ex-voto, un teatro dei miracoli cinquecentesco e barocco costruito per ospitare i doni votivi accumulati negli anni. Nelle cappelle, invece, trovano posto raffinati monumenti sepolcrali, come raffinate sono le decorazioni delle volte.

Come votare al concorso

Il concorso "Il Borgo dei Borghi” alla sua 11ª edizione è una straordinaria vetrina per raccontare le storie dei piccoli borghi italiani. Nelle puntate del Kilimangiaro verranno presentati i venti borghi italiani in gara. Sul sito di RaiPlay nelle pagine dedicate, il pubblico potrà esprimere le sue preferenze dal 25 febbraio al 17 marzo 2024. La proclamazione del vincitore avverrà domenica 31 marzo in prima serata su Rai 3.