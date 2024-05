Viadana: si aggrappa al finestrino per fermare l’auto dei ladri, undicenne trascinata per metri

Viadana, 9 maggio 2024 – Premio al coraggio, seppure un po’ “incosciente”. Nonostante il brutto epilogo. Una ragazzina di 11 anni ha tentato di fermare i ladri aggrappandosi alla loro auto in fuga, ma non ha resistito ed è stata trascinata per alcuni metri, fino a cadere rovinosamente sull'asfalto, fortunatamente senza gravi conseguenze. È accaduto oggi pomeriggio, giovedì 9 maggio, a Cogozzo, frazione di Viadana.

La bambina e la madre erano appena uscite da scuola quando si sono accorte che due individui, un uomo e una donna, avevano forzato la portiera della loro auto parcheggiata poco distante e si stavano allontanando con una borsetta.

La ragazzina non ci ha pensato due volte e si è lanciata all'inseguimento dell'auto su cui, nel frattempo, erano saliti i due ladri, per fuggire. La piccola è riuscita ad aggrapparsi al finestrino ma non ce l'ha fatta a resistere ed è rotolata a terra dopo qualche metro. Nella caduta ha riportato alcune escoriazioni medicate al pronto soccorso dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

Nel frattempo sono accorsi sul posto altri genitori che stavano portando a casa i loro figli: uno di loro ha preso la targa dell'auto dei ladri. Subito sono partite le ricerche da parte dei carabinieri, con posti di blocco lungo le principali strade della zona.