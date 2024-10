Temptation Island 2024, Federica sorprende tutti: “Stefano? Mi sta aiutando a pensare diversamente. Con Alfonso è finita”

Milano – “Con Stefano ci stiamo conoscendo”. Con queste poche parole Federica, una delle indiscusse protagoniste di Temptation Island (di cui ieri sera è andata in onda l’attesa puntata finale), ha parlato del rapporto con tentatore Stefano, il barista milanese che è stato al suo fianco durante tutto il percorso nella trasmissione. Originario di Milano, 32 anni, ha rappresentato per Federica un punto fermo durante il programma, con un feeling che cresceva giorno dopo giorno sulle spiagge dorate della Sardegna. In realtà, dopo il falò di confronto, la 20enne napoletana aveva scelto di proseguire la sua (lunga) storia con Alfonso, protagonista di un (apprezzabile) mea culpa sulla gelosia (“ho capito che devo fidarmi di lei”). Ma le buone intenzioni non sono bastate. Una volta tornati a Napoli Federica ha capito di essere cambiata, di aver bisogno di nuovi spazi e della leggerezza dei suoi 20 anni.

"Già in albergo mi aveva chiesto di liberarmi degli oggetti e dei ricordi legati a Stefano – ha spiegato a Filippo Bisciglia mese dopo il falò di confronto –. E mi aveva detto che se ci fosse stato lui non avrei potuto partecipare a una serata con le persone del villaggio. E questa cosa già non mi era piaciuta” ha sottolineato la ventenne campana spiegando che dopo pochi giorni (senza mai tornare a convivere insieme a Napoli) si è arrivati alla rottura definitiva: “Io non speravo in questo. Ma in un’altra fine – ha detto -. Ma dovevo essere onesta con me stessa in primis ed essere sincera con lui”.

"Stefano l’ho sentito da subito come tutti gli altri. Dal momento che ho chiuso la relazione con Alfonso (solo dopo questo) ho iniziato a sentirlo diversamente – ha detto con il sorriso sulle labbra -. Stefano è una persona matura, mi sta aiutando a pensare diversamente, che una relazione può essere diversa sul fronte della gelosia. Non mi fa problemi se faccio una serata con le amiche in discoteca”. E proprio questo è quello che era emerso all’inizio della trasmissione: “Mi sentivo sempre sbagliata, quando facevo delle cose normali per la mia età” aveva spiegato. Ora Federica si è detto pronta ad aprire una nuova pagina della sua vita anche se “Alfonso rimarrà sempre una persona importante”.