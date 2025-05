Vi ricordate di Sissi (ex di X Factor e Amici)? La comasca Silvia Cesana è stata scelta da Apple per Up Next Italia

Como, 14 maggio 2025 – La comasca Sissi (Silvia Cesana), classe 1999, è la nuova cantante a essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti. La giovane cantante di Merone (Como) si è fatta conoscere nel 2019 partecipando alle selezioni di X Factor con convincenti esibizioni i “Del Verde” di Calcutta e “Love on Brain” ai Bootcamp. Successivamente Sissi ha preso parte a un altro programma cult della tv, “Amici”, arrivando al serale. Nel 2024 è stata sul palco di Sanremo, nella serata delle cover, cantando “Lady Marmelade” con Big Mama, La Nina e Gaia. “Sono grata di essere stata scelta da Apple Music come artista Up Next Italia, mi auguro che questo sia solo un punto di partenza per tutta la musica diversa che nascerà, per far sì che nessuno si pregiudichi dal creare qualsiasi cosa si senta” ha detto Sissi.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Sissi si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, Ginevra, PAULO, Leon Faun, MILLE, David Blank, SAMUSPINA, Lina Simons, Nerissima Serpe, Anna Castiglia, Lamante, Sarah, Keyra, Matteo Romano e LA NIÑA.

Nel 2025, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo nono anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia, Amelia Moore, FLO, SoFaygo, Bailey Zimmerman, Rema, Saint Harison, Ice Spice, XG, Grupo Frontera, Teezo Touchdown, Young Miko, 4batz, Karan Aujla, Cash Cobain, Wyatt Flores e Rema.