Nina Zilli e Pasquale La Rocca: perché hanno annunciato il ritiro da Ballando con le Stelle e la reazione dei giudici

Milano – La doccia fredda è arrivata al termine dell’esibizione a Ballando con le Stelle (sulle note di “Someone like you”) di ieri, portata a termine dalla cantante con difficoltà: “Non so come dirlo senza che mi faccia male ma ci dobbiamo ritirare. Mi dispiace – ha detto tra le lacrime -. Non ce la faccio più. Perché non posso ballare. Non avrei detto questo se non ce la facessi più”. Queste le parole della cantante milanese d’adozione Nina Zilli che insieme al compagno di viaggio Pasquale La Rocca ha spiegato di essere arrivata al limite.

“Nina vorrebbe squarciarsi per riuscire a fare una grande esibizione perché sa quali sono le loro potenzialità” ha detto Milly Carlucci alla fine della performance. Poi l’annuncio che, pur non essendo un fulmine a ciel sereno, ha suscitato forti reazioni tra pubblico in sala e giudici. Questi ultimi hanno provato a intervenire chiedendo all’artista di fermarsi e ragionare: “Aspetta un attimo Nina, è già successo”.

La cantante, originaria di Piacenza ma di casa a Milano dai tempi dell’università, è reduce da una serie di infortuni (alle costole e al piede). Nina Zilli ha spiegato al giudice Fabio Canino che le chiedeva lumi sul suo stato fisico: “È recuperabile col riposo totale, almeno due-tre settimane”. “È vero che stasera ha fatto pochi passi ma a noi è arrivata una grande emozione, hai messo a disposizione la tua arte con la tua musica” ha detto Alberto Matano. La decisione definitiva, però, sarà rinviata probabilmente alla prossima puntata.

A fine trasmissione Nina Zilli, visibilmente commossa, insieme al suo maestro ha spiegato sui social: “Grazie a tutti, io sono una fontana, sono troppo emotiva. Ci rivedremo presto”. L’allarme per i fan della coppia di Ballando era scattato già nei giorni scorsi quando Pasquale La Rocca aveva scritto su Instagram: “Speriamo di avervi regalato un pizzico di magia con le nostre esibizioni. Nonostante la forza e la tenacia, non vi nascondiamo che siamo preoccupati per il futuro, ma ce la stiamo mettendo tutta per ritornare al meglio e non deludervi”.

Sui social i follower si dividono tra chi è rammaricato e spera che la coppia possa tornare sui propri passi e chi chiede di rispettare la decisione. “Non trovo corretto metterle così tanta pressione e insistere. Già è difficile per lei e per Pasquale, non datele un ulteriore peso emotivo e farla sentire in colpa per paura di deludere. Deve riposare e pensare a se stessa” scrive una follower sul profilo Instagram della cantante milanese, interpretando il pensiero di molti seguaci dell’artista di “50mila”.