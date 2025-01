Mattia Fumagalli al Grande Fratello: età, lavoro, tv e Instagram

Milano, 27 gennaio 2025 – Novità al Grande Fratello: nella 26esima puntata, in onda questa sera su Canale 5, nella Casa entreranno tre nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta (per lei si tratta di un ritorno), Artur Dainese (ex naufrago de L’Isola dei Famosi, il suo nome è stato fatto da TVBlog) e Mattia Fumagalli, alias LaFumagalla, maestro di sci e comico già apparso in alcuni programmi televisivi. E proprio quest’ultimo arriva dalla Lombardia, più precisamente da Lecco. Ma conosciamolo meglio.

Mattia Fumagalli – alias LaFumagalla – è nato sul lago di Lecco. Ha vissuto in una piccola città di provincia, Valmadrera, fino ai 18 anni. Nel 2006 si è trasferito a Milano per frequentare lo IED e dove ancora risiede. Classe 1986, oggi ha 38 anni ma, nella presentazione del suo profilo, sul suo sito internet, sottolinea che in lui “risiede e sempre risiederà l’imprevedibilità, l’anima e la curiosità di un teenager”.

Mattia Fumagalli è un maestro di sci ai Piani di Bobbio, sulle montagne lecchesi. Qui è dal 2010 che garantisce ai suoi ‘allievi’, curve in pista, ma anche monologhi in seggiovia e chiacchierate. Inoltre, è fondatore di una social media agency.

Mattia Fumagalli (Foto profilo Instagram)

Mattia Fumagalli ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, tra cui ‘Le Iene Show’ su Italia Uno e ‘Fantastico, credici!’ su ZeligTV. Queste esperienze lo hanno reso noto per il suo stile umoristico e la capacità di trattare argomenti come moda, sci e attualità con un pizzico di ironia e divertimento. Inoltre, ha preso parte a programmi come ‘Il contadino cerca moglie’ su Foxlife Italia. E adesso è pronto a vivere l’esperienza del Grande Fratello.

Mattia Fumagalli è già molto seguito su Instagram. Il suo account vanta oltre 21 mila followers, che sicuramente aumenteranno appena entrerà nella Casa del Grande Fratello. Curiosando tra i suoi post, troviamo alcune fotografie che lo immortalano in alcuni momenti della sua giornata: sulla neve, in palestra o a cena con gli amici. Ma anche video simpatici e ironici. Il 38enne ha anche un altro profilo come maestro di sci con l’alias LaFumagalla, che conta 978 follower.

LaFumagalla è il nome con cui Mattia è conosciuto, ma è anche il sito internet che parla di lui, dei suoi interessi e di quello che fa nella vita. “Dalla Real Life al Reality Show, è un attimo! Parlo con ilarità di moda, sci e attualità a ritmo di adoranza e topperia sia in tv che in divanata power!”, si legge sulla prima pagina del sito.