Lucia Bramani dottoressa bis, seconda laurea in Psicologia per la modella 23enne

Milano, 30 novembre 2024 – Un nuovo traguardo per Lucia Bramani. La modella 23enne ha preso la seconda laurea in Psicologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E ha mostrato tutta la sua felicità in una fotografia postata sul suo profilo Instagram.

Lucia Bramani, il post su Instagram

Nello scatto si vede la giovane in tailleur blu gessato e una camicetta bianca, mentre sorride con una corona di alloro e fiori bianchi sul capo. Nella mano destra tiene la sua tesi di laurea, rilegata in pelle blu, mentre nella mano sinistra un mazzo di fiori. Mentre, in una delle Stories, la studentessa viene immortalata all’uscita dall’ateneo, accolta da una pioggia di coriandoli colorati.

Lucia Bramani dottoressa bis (Foto profilo Instagram)

Numerosi i commenti di amici e follower. Tutti si complimentano con Lucia e non fanno mancare emoticon di cuoricini e mani che applaudono.

La prima laurea in Psicologia per Lucia era arrivata il 16 luglio del 2022. Oltre che impegnarsi nello studio, la 23enne lavora come modella per l’agenzia Elite Model World. E’ stata testimonial di Tezenis, BikiniLovers, Philipp Plein, Balneaire e molti altri. Su Instgaram vanta 263mila follower e sul suo profilo ama condividere le sue giornate, tra shooting di lavoro, vacanze e foto con amici. Ma anche con suo marito, Federico Chiesa, attualmente attaccante del Liverpool, ma ex calciatore della Fiorentina e della Juventus. La coppia si è sposata lo scorso luglio a Grosseto. I due stanno insieme dal 2021 e Federico aveva chiesto la mano alla ragazza il 23 dicembre dello scorso anno.