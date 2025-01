Morto Fausto Cogliati, produttore e musicista. Il ricordo di Eros Ramazzotti: “Fratello ti voglio bene”

Cernusco Lombardone (Lecco), 15 gennaio 2025 – Musica italiana in lutto. E' morto il produttore Fausto Cogliati. Aveva 66 anni ed era originario di Cernusco Lombardone, dove abitava. Ha lavorato e collaborato con tanti big della musica italiana: Eros Ramazzotti, Ultimo, Fedez, gli Articolo 31, Francesca Michielin, J-Ax, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, gli Club Dogo, Lorenzo Fragola, Marcella Bella, Diego Naska e Federico Rossi e tanti altri, contribuendo al loro successo. Ha lavorato come produttore musicale anche per X-Factor.

Il primo ad annunciare la scomparsa di Fausto è stato Eros Ramazzotti con un post su Instagram: "Fratello, ti voglio bene, già mi manchi cax. Ciao Fausto". A lui si è associato Ultimo: "Insieme dal primo concerto al primo stadio Faustone mio ''sai che ho i brividi?'' quando lo dicevi sapevo che era tutto ok. Fai buon viaggio”. A seguire anche tutti gli altri, tra cui Clementino e Fabio Rovazzi.

Cogliati ha esordito nel panorama musicale come chitarrista nei Lijao con con Livio Steve Visentin e Charly Cartisano, una band prodotta da Alberto Salerno. Nel 1988 lui e gli altri del gruppo aveva partecipato al Festival di Sanremo, aggiudicandosi il terzo posto nella sezione delle nuove proposte con il brano Per noi giovani. Poi ha proseguito il suo percorso come autore, produttore e vocal coach.