Il cognome più diffuso in Lombardia? Origine, significato e curiosità

Milano, 10 marzo 2025 – Qual è il cognome più rappresentativo della nostra regione? Come emerge da uno studio della piattaforma Perply nel Nord Italia a spiccare sono cognomi legati a mestieri e a toponimi. Tra questi in particolare c’è Sala, il più diffuso in Lombardia. Ma cosa significa? Il cognome “Sala” affonda le sue origini nel longobardico, con il significato di "corte/edificio", o nel prelatino, da intendere come "canale/terreno paludoso". Altri cognomi italiani largamente diffusi in Lombardia sono Cattaneo e Riva. Sala – il più diffuso – ha un’incidenza dello 0,96 ogni 1000 abitanti, Cattaneo dello 0,86 e Riva dello 0,76.

Panoramica dello skyline di Milano dalla terrazza del Duomo, 12 gennaio 2022. ANSA/MATTEO CORNER

Non semplici etichette anagrafiche; l’importanza dei cognomi

I cognomi – ricorda lo studio – non sono solo etichette anagrafiche, ma si tratta di veri e propri testimoni di storie e tradizioni tramandate nel tempo. Dietro a ogni cognome si nascondono infatti antichi mestieri, legami con la religione, appartenenze geografiche e tanti altri aspetti che riflettono la nostra storia e identità culturale. La parola “cognome” deriva dal latino “cognonen”, composto di cum (insieme) e nomen (nome) e indicava il nome di famiglia che si aggiungeva a quello della persona. Ma se escludiamo i “classici” Bianchi e Rossi, quali sono i cognomi più rappresentativi di ogni regione? Per rispondere a questa domanda, Preply ha condotto uno studio analizzando i cognomi più caratteristici d'Italia, la loro etimologia e la loro incidenza sulla popolazione.

La metodologia dello studio

Per realizzare questo studio sono stati inizialmente selezionati i primi tre cognomi più popolari per regione dal sito cognomix.it. In questa selezione non sono stati inclusi i primi venti cognomi più popolari in tutta Italia, in modo da identificare cognomi più specifici per ciascuna regione. Per il più popolare di ciascun regione ne è stata analizzata l’etimologia, tenendo in considerazione le teorie e i significati più ampiamente accettati da esperti e storici, sebbene sia importante sottolineare che potrebbero esistere diverse interpretazioni che differiscono leggermente a riguardo. Infine sono stati considerati tutti i cognomi della prima parte dello studio ed è stato analizzato l’incidenza ogni 1000 abitanti, considerando la popolazione di ciascuna regione.

I dati dell’anagrafe di Milano

Quanto a Milano e i cognomi più diffusi, in base all’ultimo dato a disposizione al primo posto c’era Hu, seguito da Ahmed, Chen e Mohamed (a pari merito). Gli italiani Russo e Rossi sono scivolati rispettivamente al quarto e quinto posto. Con una precisazione: sebbene Hu sia il più diffuso a Milano, questo dato va valutato considerando la minore incidenza percentuale che la popolazione straniera cinese ha su quella totale milanese (2,4% sul totale, essendo circa 32mila i cinesi residenti su quasi 1,4 milioni) e il fatto che tra la popolazione di origine cinese residente in città c’è una maggiore concentrazione di persone con lo stesso cognome rispetto a quella di origine italiana.