Casa a prima vista, nuove puntate 2025: proposte e sfide anche tra Milano e il lago di Como

Milano, 17 febbraio 2025 – ‘Casa a prima vista’ sta per tornare e gli agenti immobiliari più amati della tv sono pronti a sfidarsi all’ultimo metro quadro per soddisfare le richieste di clienti in cerca dell’abitazione dei loro sogni, tra Milano e Roma. Dopo lo straordinario successo della passata stagione, con il record di 926.000 spettatori e il 4,5% di share, ecco quando e dove andranno in onda le nuove puntate del programma rivelazione dell’anno. E qualche novità.

Le nuove puntate di ‘Casa a prima vista’ andranno in onda dal 17 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Real Time e dispo nibile on demand su discovery+.

I protagonisti della scorsa edizione tornano con il loro mix di esperienza, fiuto per il mercato e un’ironia irresistibile: Ida Di Filippo, Mariana D’Amico, Gianluca Torre, Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri sono pronti a cimentarsi in nuove ed emozionanti sfide. I primi tre vertono sul capoluogo lombardo, mentre gli altri sulla Capitale.

Divisi tra Milano e Roma, gli agenti immobiliari presenteranno ai clienti le loro proposte, mentre gli altri colleghi, nascosti nel van del programma, commenteranno la visita svelando retroscena e segreti del mestiere. Alla fine di ogni puntata, l’agente che avrà convinto maggiormente l’acquirente si aggiudicherà la vittoria e un premio in denaro.

In questa nuova edizione, saranno tante le “location” e le “experiences” che si avvicenderanno di puntata in puntata: oltre a Milano e Roma, anche il Lago di Como, città e cittadine lombarde, e non mancheranno anche “fuorizona” romani.

Continueranno anche gli scontri tutti contro tutti, con le puntate che vedranno un mix delle composizioni dei terzetti, oltre alla presenza di alcune new entry a sorpresa, tra cui Yasmine Basel negli episodi di Como, e graditi ritorni: Lorenzo Magni, il ligure Edoardo Tommasi e l’agente segreta Natalina Liguori.