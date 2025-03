Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari (finalmente) insieme? Generazioni diverse ma radici comuni: il featuring fa sognare i fan

Milano, 31 marzo 2025 – In queste ore sui social si parla di un featuring speciale (e tutto lombardo). Una collaborazione tra un artista pavese dalla carriera trentennale e un gruppo bergamasco che negli ultimi anni sta riempendo palazzetti e stadi (vedi alla voce San Siro). Stiamo parlando di Max Pezzali e dei Pinguini Tattici Nucleari. A far accendere l’entusiasmo dei fan ci ha pensato un post su Instagram con un “misterioso” video dove si vede una mano ripescare una bottiglia con dentro una lettera. Il messaggio è in realtà il disegno (stilizzato) di quelli che sembrerebbero a tutti gli effetti Max e i Pinguini, seduti attorno a un falò in un bosco. A corredare la clip alcune emoji che avvalorano la pista del featuring in arrivo.

Del resto, pur appartenendo a due generazioni diverse, Max Pezzali e i Pinguini Tattici Nucleari hanno molto in comune, a partire dalle radici nella provincia lombarda (pavese per Max, bergamasca per la band che ha come frontman Riccardo Zanotti) e nella capacità di raccontare la vita quotidiana di tutti noi. Chi è cresciuto con hit epocali come “Gli anni”, “Rotta per casa di Dio, “Come mai” può ritrovare (in parte) quel mood in canzoni anch’esse diventate un inno generazionale come “Ridere”, “Giovani wannabe”, “Ringo Star”. Amori finiti, amori che devono iniziare, l’amicizia come bussola, i legami che cambiano perché si prendono strade diverse. Perché si cresce, si vive.

I Pinguini Tattici Nucleari durante un loro concerto. Saranno a Campovolo, Reggio Emilia, il 7 giugno (foto da Instagram)

Max Pezzali, va anche detto, non ha mai nascosto il suo endorsement alla band, dicendo in più occasioni di vederli come degli “eredi”. E, parallelamente, i Pinguini hanno sempre espresso la massima stima per l’artista pavese che, per chi oggi ha 30-40 anni (e non solo), è un punto di riferimento saldo e quasi inevitabile. Ora sembrerebbe essere arrivato il momento di concretizzare questo rapporto di stima e affinità artistica. Per la gioia dei fan (da entrambi i lati) che non vedono l’ora di saperne di più. Un progetto che arriva dopo la “seconda primavera” di Max Pezzali e dopo cinque anni di continua crescita per I Pinguini, a partire dal Festival di Sanremo 2020, che li ha fatti conoscere (e amare).