Antonella Clerici e il viaggio in Myanmar, i ricordi e il dolore dopo il terremoto: “Un popolo meraviglioso, il mio cuore è con loro”

Milano, 30 marzo 2025 – Una tragedia. È quella che ha devastato Myanmar, due giorni fa. Un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la Birmania e il conto di morti e feriti non è ancora terminato. Un sisma circa 300 volte più forte di quello di Amatrice e la terra continua a tremare.

Antonella Cerici con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha voluto condividere il suo dolore per la vicenda, ricordando uno dei viaggi più belli della sua vita proprio in quella terra.

Al fianco del suo compagno Vittorio Garrone, la conduttrice ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza in Asia e accanto ha scritto: “Indimenticabile soprattutto il popolo, meraviglioso, generoso nella povertà, solidale, buono. Privato della sua libertà con la terribile guerra civile, dimenticato dai potenti della terra”. E ha concluso: “Per quanto poco conti, il mio cuore è con loro”.

Il post Instagram di Antonella Clerici, il ricordo del suo viaggio in Myanmar

Immediati e numerosi i cuoricini e i commenti dei follower. In tanti hanno condiviso il pensiero della presentatrice tv di Legnano. “Sono assolutamente d’accordo. Persone speciali, sorrisi unici”, ha scritto un’utente. Seguita da un’altra: “Anche per me è stato un viaggio indimenticabile. Persone meravigliose e sorridenti nonostante una vita privata di libera elementari. Spiace che a soffrire siano sempre gli stessi anche questa volta” e ancora “Ci sono stata nel 2007 dopo aver superato una brutta malattia, quel viaggio è stato il più bello della mia vita, ho incontrato persone meravigliose , bambini dolcissimi,lo chiamano a ragionare il popolo del sorriso. È stato molto più di un viaggio, è stato un insegnamento di vita. Sono addolorata per tutte quelle persone”.