Amadeus, nuova casa a Milano nel quartiere Citylife

Un nuovo canale e una nuova casa. Il noto condutture televisivo Amadeus, ravennate di nascita e milanese d’adozione, ha cambiato vita. Da “mamma” Rai a Warner Bros sul Nove, sperando che i dati iniziali sugli ascolti cambino presto in meglio. Nell’attesa, lo showman si gode l’appartamento di lusso dove si è trasferito da qualche settimana con la famiglia: la moglie Giovanna Civitillo, il figlio Josè Sebastiani. Con loro l’immancabile. Ed è stata proprio la moglie a pubblicare sul suo profilo Instagram qualche scorcio dell’attico con terrazza in zona Citylife, proprio dove fino a poco fa hanno vissuto insieme Chiara Ferragni e Fedez, prima della separazione.

Giovanna Civitillo, moglie di Amadues

A colpire l’immaginazione è soprattutto il terrazzo con vista sui grattacieli del quartiere residenziale più in di Milano, arredato con alcune piante posate sopra il parquet chiaro sullo sfondo dle cielo grigio meneghino. Accogliente e luminosa l’atmosfera degli interni, arredati in stile moderno gli ampi spazi dove domina il colore chiaro dei pavimenti e del divano. Color ciclamino invece la cucina, per raggiungere la zona notte si percorre una scala a chiocciola. Nella camera da letto di Amadeus e Giovanna campeggia la gigantografia della coppia.