Lodi, 27 maggio 2019 - Dopo l'Europee, alle 14 è iniziato lo spoglio per le elezioni comunali: la metà dei Comuni italiani si è recata alle urne per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. Nel lodigiano sono 47 i comuni andati alle urne sui 61 della provincia. E' uno dei territori con la più alta percentuale di consigli comunali che saranno rinnovati. Della lista non fanno parte i grandi centri – a cominciare dal capoluogo di provincia – ma una serie di piccoli e medi comuni. Tra questi quello che destano le maggiori attenzioni sono sicuramente Casalpusterlengo, 14mila abitanti e Lodi Vecchio, oltre 7mila.

AFFLUENZA - Affluenza definitiva per le elezioni Comunali in provincia di Lodi è del 71,76%, alle 19 del 60,19 e alle 12 del 25,76%.

ECCO I 47 COMUNI IN PROVINCIA DI LODI

ABBADIA CERRETO - Ad Abbadia Cerreto con Carlotta Bedoni di Fratelli d'Italia, a capo di una lita di centrodestra e civica, c'è anche la sindaca uscente Agostina Marazzi di Abbadia Democratica.

BERTONICO - Sono diversi i comuni dove si presenta un'unica lista e dunque i sindaci non hanno rivali. Questo accade a Bertonico con Angelo Chiesa,

BOFFALORA D'ADDA - A Boffalora d'Adda con Luigi Folli di Muoviamoci per Boffalora, concorre il sindaco uscente Livio Bossi di Insieme per Boffalora D'Adda e Cristian Segreto del Movimento 5 stelle.

BORGHETTO LODIGIANO - A Borghetto si ricandida la sindaca uscente Giovanna Gargioni con Tutti per Borghetto, mentre torna a sfidarla l'ex sindaco Franco Rossi con Vivi Borghetto.

BREMBIO - A Brembio la lista Brembio unita e solidale candida sindaco Marco Casella, in contrapposizione a Cittadini in comune con candidato Giampietro Tonani.

CASALETTO LODIGIANO - A Casaletto Maria Teresa Coldani di una lista civica di centrodestra sarà contro Nathalie Sitzia (già assessore a Caselle Lurani, ora trasferitasi a Casaletto).

CASALMAIOCCO - A Casalmaiocco in gara Sergio Goglio di Vivere Casalmaiocco e Marco Vighi di Con noi per Casalmaiocco.

CASALPUSTERLENGO - Casalpusterlengo è il comune più grande del Lodigiano in cui si voterà. La sfida sarà a tre: il sindaco uscente Gianfranco Concordati (Pd) della lista Tutti per Casale, dovrà affrontare Marta Cobianco per il Movimento 5 stelle ed Elia Delmiglio (Lega) con la civica di centrodestra Casale che cambia.

CASELLE LANDI - A Caselle Landi sarà corsa solitaria per il sindaco in carica Piero Luigi Bianchi con la sua “Insieme per Caselle Landi”.

CASELLE LURANI - Sono diversi i comuni dove si presenta un'unica lista e dunque i sindaci non hanno rivali. Questo accade a Caselle Lurani dove si ricandida Davide Vighi,

CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA - A Castelnuovo il primo cittadino Marcello Schiavi guida “Avanti Insieme per Castelnuovo” e a contendergli la fascia è Cristiano Casali di “In Corsapercambiare”.

CASTIRAGA VIDARDO - A Castiraga Vidardo tenta la riconferma la sindaca Emma Perfetti di Progetto Vidardo, mentre le contendono il ruolo Ernesto Bonati e Marilena Montemezzani.

CERVIGNANO D'ADDA - A Cervignano d’Adda confronto tra Emilio Grilli, di Cervignano Doc e Maria Pia Mazzucco di Uniti per Cervignano.

COMAZZO - A Comazzo Fiorella Bonelli con la lista LiberaMente affronterà Italo Vicardi di Insieme per crescere.

CORNEGLIANO LAUDENSE - A Cornegliano Laudense il consigliere uscente Claudio Moneta dovrà vedersela con Dario Madonini.

CORNO GIOVINE - A Corno Giovine, Amedeo Lucchini guida “Il Paese”e Gianpiero Tansini ”Impegno Comune Corno Giovine”

CORTE PALASIO - A Corteo Palasio Dario Maddè, vicesindaco uscente di Insieme per crescere sarà contro Claudio Manara di Aria nuova.

CRESPIATICA - Sono diversi i comuni dove si presenta un'unica lista e dunque i sindaci non hanno rivali. Questo accade a Crespiatica con Carlo Alberto Francesco Rizzi (Lega).

FOMBIO - A Fombio sfida tra Davide Passerini, “Rinnovamento continuità”, e Giorgio Bassi, “Fombioe Retegno in comune”.

GALGAGNANO - Sono diversi i comuni dove si presenta un'unica lista e dunque i sindaci non hanno rivali. Questo accade a Galgagnano con Benedetta Pavesi.

GRAFFIGNANA - Sono diversi i comuni dove si presenta un'unica lista e dunque i sindaci non hanno rivali. Questo accade a Graffignana con Margherita Muzzi.

GUARDAMIGLIO - A Guardamiglio doppia insidia per Elia Bergamaschi di “Guardamiglio e Valloria Uniti”: Nicoletta Giupponi guida “Guardamiglio e Valloria – Nicoletta Giupponi sindaco”, mentre Francesco Mazzi “Guardamiglio Valloriabene comune”.

LIVRAGA - A Livraga Vincenza Landi di Obiettivo Comune per Livraga sarà in competizione contro l'ex sindaco Giuseppe Maiocchi di Vivere Livraga.

LODI VECCHIO - A Lodi Vecchio, il Pd tenta di mantenere la roccaforte rossa ha tirato fuori il proprio asso dalla manica, Osvaldo Felissari, già sindaco, presidente della Provincia e deputato Pd con la lista 'Vivere Lodi Vecchio'. A sfidarlo sono Eva Pizzi, che si presenta sostenuta da Lega, Fi, Fd'I e la civica Cambiamo Lodi Vecchio, e Domenico Galmozzi. Al rinnovo, con i primi dati elaborati dalle commissioni, vanno la maggior parte degli enti locali.

MACCASTORNA - Si ricandida a Maccastorna Fabrizio Santantonio con “Maccastornalista civica”, a cu isi aggiunge Francesco Uggetti con “Vivere Maccastorna”

MAIRAGO - Sono diversi i comuni dove si presenta un'unica lista e dunque i sindaci non hanno rivali. Questo accade a Mairago con Fausto Tamagni.

MALEO - A Maleo sarà Dante Sguazzi, “Uniti per Maleo”, contro Giovanni Anelli, “Maleoinsieme”.

MARUDO - Sono diversi i comuni dove si presenta un'unica lista e dunque i sindaci non hanno rivali. Questo accade a Marudo col sindaco uscente e segretario provinciale della Lega .

MELETI - A Meleti Mario Rocca si ripropone con “Uniti per Cambiare” che si contrapporrà a “Meletiperdomani” di Chiara Mussida.

MERLINO - A Merlino sono in gioco Valter Guadrini di Noi e Voi per migliorare Merlino e Giancarlo Premoli di Tradizione e Rinnovamento.

MONTANASO LOMBARDO - A Montanaso si candidano Emanuele Gimondi (Lega), e Luca Ferrari di Montanaso Insieme, già sindaco in passato.

MULAZZANO - A Mulazzano in campo Alex Dalla Bella, consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, con Officina per Mulazzano Quartiano e Cassino, Gian Luca Ponzini di Realizziamo il cambiamento e Silvia Giudici di Mulazzano civica.

ORIO LITTA - Orio Litta è contesa da Francesco Ferrari di Uniti per Orio e da Dario Pisati de La nostra Orio.

OSPEDALETTO LODIGIANO - Ad Ospedaletto la sindaca uscente Lucia Mizzi di Insieme per crescere dovrà affrontare Eugenio Ferioli di Cittadini e territorio e Riccardo Giannelli di Ospedaletto oggi.

OSSAGO LODIGIANO - A sfidare il sindaco uscente Luigi Granata ad Ossago, altra roccaforte 'rossa', sarà Santo Seminara di Nuovi Orizzonti.

PIEVE FISSIRAGA - A Pieve sfida a due tra Igor Stefano Guerciotti, civica e centrodestra, e Daniela Bertolotti di Pieve Bene Comune.

SALERANO SUL LAMBRO - A Salerano Giorgio Paini (Lega) a capo di una coalizione civica, e Virgilio Ghianda di Salerano Insieme tenteranno di scalzare la sindaca Stefania Marcolin, che si ricandida.

SAN FIORANO - Possibile bis a San Fiorano e Somaglia: nel primo centro Mario Ghidelli si candida con “Noi con voi per San Fiorano”, mentre Angelo Sfondrini con “San Fiorano futura”.

SAN MARTINO IN STRADA - Sono diversi i comuni dove si presenta un'unica lista e dunque i sindaci non hanno rivali. Questo accade a San Martino in Strada con Andrea Torza.

SANTO STEFANO LODIGIANO - A Santo Stefano, Gian Mario Conori di “Insieme per Santo Stefano” se la vedrà con Valentina Pellini di “Nuova coalizione per Santo Stefano Lodigiano”

SECUGNAGO - Sono diversi i comuni dove si presenta un'unica lista e dunque i sindaci non hanno rivali. Questo accade a Secugnago col sindaco uscente e consigliere provinciale Mauro Salvalaglio (Forza Italia).

SENNA LODIGIANA - A Senna sarà GianmarioMolinari,“Civica per Senna Lodigiana”, contro Silvano Negri, “Gente comune”

SOMAGLIA - Corsa a tre a Somaglia con AngeloCaperdoni con la lista “Uniti per Somaglia e San Martino”, Lara De Prospo con “Somaglia cambia”, e Fulvio Garioni con “Insieme per Somaglia”.

TAVAZZANO CON VILLAVESCO - A Tavazzano sono in lizza Gianfranco Roncari di Insieme per cambiare, Francesco Morosini (Lega) di Rinasce Tavazzano e Alessandra Gobbi, assessora uscente di Per Tavazzano con Villavesco

TERRANOVA DEI PASSERINI - A Terranova sfida rosa tra Alba Resemini, “Lista civica per Terranova”, e Pasqualina Grossi, “Lista civica Depoli per la continuità”,

VILLANOVA DEL SILLARO - A Villanova sono candidati Diego Guarnieri di Idee in Comune e Lalit Kumar di Una nuova pagina.

ZELO BUON PERSICO - A Zelo con Angelo La Bruna, della Lega, Fd'I e lista civica, concorrono il sindaco uscente Angelo Madonini e Francesca Vecchini della lista Uniti per Zelo Buon Persico e frazioni.