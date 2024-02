Ferrari Giovanni, formaggi Dop e 16 milioni di euro per nuove confezioni ed energia sostenibile

Lodi, 28 febbraio 2024 – Si punta verso l'economia green alla Ferrari Giovanni industria casearia, storica azienda italiana specializzata nella produzione, selezione, stagionatura e confezionamento di formaggi, presente sul mercato nazionale con i brand Ferrari e GranMix e con il marchio Giovanni Ferrari nei mercati export.

Packaging 100% riciclabile

La Spa che ha sede ad Ossago Lodigiano, ma stabilimenti anche nel Parmense, ha varato un piano da 16 milioni di euro volto a migliorare la sostenibilità ambientale del prodotto, investendo in ricerca ed impianti di confezionamento per l’utilizzo di packaging 100% riciclabile e, ove possibile, riciclato. Anche i processi produttivi saranno migliorati per ottimizzare le performance ambientali attraverso la riduzione degli sprechi, il risparmio energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili o autoprodotta, che supererà la quota del 30% grazie all’installazione di nuovi pannelli fotovoltaici. In aggiunta, l’efficienza produttiva verrà perfezionata attraverso lo sviluppo della digitalizzazione e la revisione di alcuni processi di pianificazione e controllo.

Parmigiano Reggiano e Grana Padano Dop

Ferrari si occupa di selezionare e lavorare quanto di meglio viene prodotto dalla tradizione casearia italiana ed europea, per offrire una vasta gamma di prodotti di qualità, tra cui spiccano il Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna Dop, il Grana Padano Dop ed altre specialità casearie.

“Il finanziamento (di 10 milioni di euro, sui 16 totali) accordatoci da Intesa Sanpaolo con garanzia Sace (al 90%) ci aiuterà a sostenere un ciclo di investimenti volto ad ottimizzare la capacità e l’efficienza produttiva della Ferrari Giovanni Spa per una crescita sostenibile afferma Carlo Gendarini, direttore amministrativo e finanziario della Ferrari Giovanni Industria Casearia -. Ringraziamo la Direzione Agribusiness per essere al nostro fianco nel percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale ed economica, che è al centro della strategia aziendale di Ferrari. Innovazione, packaging riciclabile, riduzione dei consumi sono gli obiettivi del piano che questo finanziamento contribuirà ad implementare”.

Qualità made in Italy da due secoli

“Come Sace siamo orgogliosi di sostenere Ferrari Giovanni Industria Casearia, simbolo della qualità Made in Italy da oltre due secoli. Oltre a rappresentare l’importanza della tradizione, l’azienda testimonia la necessità di innovarsi ogni giorno attraverso un ambizioso progetto di rilievo strategico, strutturato con investimenti sul sito produttivo e sulla sostenibilità” - rimarca Federica Carotti, Senior relationship manager Nord Ovest di Sace. “Accompagnare gli investimenti di una realtà come Ferrari Giovanni Industria Casearia, conferma la nostra determinazione ad essere al fianco delle imprese che investono in soluzioni evolute per affrontare la transizione verso una sempre maggiore sostenibilità ambientale e di servizi. Un impegno testimoniato dagli oltre 150 milioni di euro erogati nel 2023, alle imprese dell’agroalimentare italiano” – conclude Massimiliano Cattozzi, responsabile Direzione Agribusiness.