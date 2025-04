Il design invade le strade di Lodi: “Valorizziamo le nostre bellezze”

Lodi – Il centro storico della città come un “palcoscenico“ dell’oggettistica di design. Decolla oggi l’iniziativa ‘Il Design a Lodi: Storie in Movimento’ ideata da Yara Cutolo, assistente di direzione dell’Associazione per il disegno industriale (Adi), e sviluppata in sinergia con Comune, Confcommercio Lodi, Ordine degli architetti, Circuito Off della Fotografia Etica e diversi esercenti della città.

In vari negozi e showroom saranno installate opere di design, oggetti comuni della quotidianità che spesso non vengono considerati per il loro valore artistico di utilità, sviluppo e sostenibilità. La manifestazione durerà per tutto aprile, e permetterà a chiunque di osservare lampade, borse, sedie, accessori e molti altri prodotti di design. “Sarà una mostra a cielo aperto, una manifestazione che unisce cultura, arte e commercio – spiega Yara Cutolo –. È fondamentale far conoscere il design, renderlo accessibile e fruibile a tutti, per comprendere quanto sia presente nella nostra vita quotidiana”.

Le installazioni saranno posizionate volutamente in spazi insoliti, al fine di creare un contrasto tra il prodotto di design e la bottega ospitante. Sarà possibile, ad esempio, notare un rubinetto in una cioccolateria artigianale, diversi accessori per animali saranno esposti nelle vetrine di alcune gioiellerie del centro storico, e saranno installate delle sedie artistiche in diversi negozi di calzature. Si tratta di un’iniziativa di “movimento” proprio per il fatto che, come spiega l’assessore Francesco Milanesi, “le numerose realtà coinvolte permettono alla città di muoversi ed aprirsi all’esterno, valorizzando le sue peculiarità estetiche”.