Viabilità modificata in provincia di Lodi per i cantieri su sponde e strade

Lodi, 11 ottobre 2024 – Lavori in vista in diversi paesi del Lodigiano, la Provincia regola provvisoriamente il traffico. L’invito è di prestare attenzione alla nuova e temporanea cartellonistica, per garantirsi e garantire una percorrenza sicura e non intralciare i diversi cantieri.

Zelo Buon Persico

Nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 ottobre prenderanno il via i lavori di asfaltatura della provinciale 415 Paullese, per un tratto di circa 2.700 metri, tra il confine della Provincia di Lodi con la Città Metropolitana di Milano (in corrispondenza della rotatoria di accesso alla TEEM) e quello con la Provincia di Cremona, in territorio del Comune di Zelo Buon Persico. L'intervento (della durata presunta di 7 giorni) comporterà l'istituzione di senso unico alternato. I lavori consistono nella fresatura del manto ammalorato, per uno spessore di 4 centimetri e nella posa di un nuovo tappetino di usura di pari spessore. Il costo ammonta a circa 340.000 euro, finanziato con un contributo di Regione Lombardia, arrivato per la manutenzione straordinaria asfalti. Resta in vigore, a tutta domenica 13 ottobre, la chiusura al transito veicolare del tratto di circa 1,5 chilometri della strada provinciale 181 Zelo Buon Persico-Lavagna. È interessato, in particolare, il tratto tra la località Vaiano ed il ponte di Lavagna. Sono infatti ancora in corso i lavori di consolidamento e riconfigurazione della scarpata stradale, a seguito di un dissesto causato dal maltempo. Il tratto in questione, chiuso l’11 settembre, verrà riaperto lunedì 14 ottobre.

Brembio e Somaglia

Prosegue la chiusura della provinciale 141 Brembio-Somaglia, per un tratto di circa 2,8 chilometri. La misura è stata presa per garantire lavori di realizzazione di una sovrastruttura nell'ambito dell'intervento di variante alla strada statale 9 Emilia di Casalpusterlengo, fino alla rotatoria di innesto alla provinciale 141 dalla variante stessa. E’ prevista deroga al divieto di transito a beneficio dei residenti.

Santo Stefano Lodigiano

Prosegue il transito alternato, a mezzo semafori, nella fascia oraria 8-24, per lavori di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione di ponti e viadotti sulla provinciale 116 Codogno-Meleti, al chilometro 6+680 in territorio di Santo Stefano Lodigiano, sulla Sp 169 Via Emilia-Cavenago d'Adda al km 5+500 in territorio di Cavenago d'Adda, sulla Sp 125 Graffignana-Livraga al km 0+800 in territorio di Graffignana, sulla Sp 16 Lodi-Zelo Buon Persico al 1+800 in territorio di Montanaso Lombardo, sulla Sp 115 Lodi-Salerano sul Lambro al km 7+900 in territorio di Salerano sul Lambro e sulla Sp ex SS 591 Cremasca al km 52+400 in territorio di Bertonico.

Lodi e Crespiatica

Il transito è alternato, a mezzo semafori, nella fascia oraria 7 -18, sulla Sp ex SS 235, per un tratto di 5,8 chilometri, nei territori di Lodi e Crespiatica. La misura è stata decisa per lavori di posa delle barriere di protezione a margine della pista ciclabile in realizzazione di fianco alla strada.

Orio Litta

Va rispettato il transito alternato, a mezzo semafori, nella fascia oraria 7-18, sulla Sp ex SS 234, per un tratto di 200 metri, nel territorio di Orio Litta. Decisione presa per consentire i lavori di posa barriere di protezione pista ciclabile.

Casalpusterlengo e Turano Lodigiano

In vigore la chiusura al transito della Sp 222 Casalpusterlengo-Turano Lodigiano, in corrispondenza del km 5+151, in località Melegnanello, per lavori di posa in opera di un misuratore di portata della rete idrica. Paola Arensi