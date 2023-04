Vettura schiacciata contro l’Arco Trecchi Ragazza in ospedale

Schiacciata contro l’Arco Trecchi: attorno alle 11.30 di ieri, una Audi Q2 con a bordo una donna di 25 anni, residente in paese, è stata travolta da un camion che molto probabilmente si era immesso nell’incrocio in contromano. La manovra ha causato uno schianto con la vettura che ha avuto la peggio ed è finita rovinosamente contro il monumento del 1600 simbolo del paese, rimasto leggermente danneggiato alla base. Subito sono scattati i soccorsi e sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118: dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Cremona anche se le sue condizioni non erano fortunatamente gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile e la polizia locale malerina che hanno cercato di ricostruire la dinamica nei dettagli, ascoltando anche la versione del camionista 53enne. La circolazione stradale, per diversi minuti, è andata in tilt essendo un crocevia molto trafficato.

M.B.