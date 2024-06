Utile record per la società dell’acqua

Via libera al bilancio d’esercizio 2023 di Sal, Società acqua lodigiana. Illustrato dal presidente Giuseppe Negri (foto) e dal consigliere delegato Antonio Redondi, il documento è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci riunitasi mercoledì, nella sede di San Grato a Lodi. Il 2023 ha segnato un utile di 223.189 euro, quasi il doppio rispetto al 2022, grazie soprattutto ai minori costi per l’acquisto di energia elettrica. Il valore economico generato da Sal nel 2023 supera abbondantemente, e per la prima volta, i 50 milioni (54.298.934 per l’esattezza) di euro. I ricavi derivanti dall’erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione sono stati di 28.955.971 euro, in lieve calo rispetto al 2022, per effetto del minor consumo di acqua da parte degli utenti. Tra i numeri chiave della gestione 2023 spicca la quota di investimenti. "Nel 2023 – ha dichiarato il presidente Negri – abbiamo raggiunto l’obiettivo di 42 milioni di euro previsti dal piano investimenti del quadriennio 2020-2023". È stato il consigliere Redondi a fare il punto sull’avanzamento delle opere progettate da Sal. "Con 18 milioni di investimento (11 finanziati da fondi Pnrr), Sal sta portando avanti tre progetti: installazione di contatori smart, distrettualizzazione delle reti e ricerca attiva delle perdite. Tutti sono finalizzati a ridurre le perdite della rete e proteggere la preziosa acqua di falda sotterranea". Il direttore generale Carlo Locatelli ha illustrato l’avanzamento dei lavori di costruzione della nuova centrale dell’acqua di Crespiatica e i lavori di distrettualizzazione della rete previsti in 38 dei 60 comuni lodigiani. Rinnovato inoltre il collegio sindacale con la conferma di Pierluigi Carabelli, presidente, Eleonora Cosimo ed Elena Gazzola sindaci effettivi.