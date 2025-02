Uomini e donne del tutto uguali. Codogno promossa a pieni voti

Uomini e donne sono perfettamente uguali a Codogno. Il Comune ha infatti ottenuto da un ente esterno la certificazione della parità di genere rispettando a pieni voti tutta una serie di indicatori previsti dalle linee guida. Equità salariale, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro sono alcuni dei parametri legati alla parità di genere, alla diversità e inclusività utilizzati per misurare il livello raggiunto dell’ente pubblico e la sua evoluzione nel tempo. Parità che deve caratterizzare tutti gli aspetti operativi dell’ente, anche nel reclutamento del personale con punti fermi da rispettare come il linguaggio da usare nei colloqui.

"Un percorso che parte da lontano, auspicando di fare da traino per le attività imprenditoriali della zona", spiega l’assessore al Bilancio Elena Ardemagni. "Questa certificazione è un risultato straordinario, ottenuto rispettando step molto stringenti – spiega il sindaco Francesco Passerini – Siamo uno dei primi Comuni di queste dimensioni a raggiungere questo target. È stato un lavoro di squadra che ha coinvolto tutti gli uffici comunali, coordinati dal Settore personale, e tutti gli assessorati. Rappresenta un cambio di visione: questo è un segnale reale al di là dei principi enunciati a voce, un obiettivo raggiunto concretamente. Senza nemmeno pensare a un ritorno di natura fiscale ed economica che riguarda solo gli enti privati ma non quelli pubblici. Dunque per noi è un investimento, un punto di approdo per cercare di colmare i gap esistenti e fare nostro un nuovo paradigma relativo alla parità di genere che deve entrare nel Dna del nostro ente".

La certificazione ha validità triennale e sarà soggetta a verifica annuale.

