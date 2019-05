Lodi, 30 maggio 2019 - Cerca di seminare i carabinieri contromano ma viene raggiunto e scoperto ubriaco: doppia denuncia per un 32enne di Lodi. Il conducente non ha rispettato l’alt in via San Giacomo a Lodi finendo con l’avere alle costole diverse pattuglie dell’Arma.

E alla fine la sua Fiat 500, che per sfuggire al controllo ha percorso diverse strade contromano, è stata intercettata e bloccata in viale Pavia. Dal successivo alcoltest, per il conducente, che aveva un valore di 1.63 g/l grammo litro di alcol nel sangue, sono iniziati i guai. Risponderà quindi a piede libero, per via di una doppia denuncia, sia per resistenza a pubblico ufficiale che per guida in stato d’ebbrezza. E pagherà un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Gli sono stati anche portati via quindici punti dalla patente per via delle infrazioni al codice della strada. Dovrà quindi pagare ulteriori multe per 200 euro.