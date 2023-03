Turano Lodigiano Si candida la figlia dell’ex sindaco

Nel nome del padre. Susanna Casali (nella foto), 47 anni, figlia dell’ex primo cittadino Emilio, si presenta come candidata sindaco nella lista “SIAmo Turano e Melegnanello“ nella sfida elettorale del prossimo 14 e 15 maggio. "Non siamo politici di professione, ma politici per passione", è il suo slogan con alcune direttive di programma già messe nero su bianco: comunicazione e digitalizzazione, istruzione e cultura, salute, lavori pubblici, sicurezza, ambiente. Gli altri esponenti della compagine sono: Giuseppe Salamone, Benedetta Cabrini, Edoardo Fontana, Marialuisa Guercilena, Ygor Tonani, Francesco Delmiglio, Mafalda Chiarello, Carlo Grandini, M’Barek Baidder.