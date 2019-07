Turano Lodigiano (Lodi), 17 luglio 2019 - Il turanese Mauro Tresoldi ha condotto alla meta il Vespellegrinaggio sulla via Francigena partito da Senna Lodigiana. Il 51enne, nella vita dipendente pubblico, da due anni compie pellegrinaggi in solitaria e, a bordo della propria una Vespa px 125, battezzata “Chicca” (che non può percorrere l’autostrada per la cilindrata) e costruita nel 1985. Se nel 2018 Tresoldi ha viaggiato sul cammino di Santiago, quest’anno Tresoldi ha voluto valorizzare fuori porta la via Francigena lodigiana. E in tutto, al momento, ha percorso 3.300 chilometri.

Il Vespellegrinaggio è partito il 6 luglio scorso dal Transitum Padi di Corte Sant’Andrea, a Senna, con una prima tappa di 300 chilometri, fino al Passo del Gran San Bernardo. Raggiunta poi Calais, Tresoldi ha attraversato la Manica. E a Canterbury ha compiuto la prima parte della missione, consegnando la formella dell’ostello di Corte Sant’Andrea (che rappresenta un pellegrino in cammino), al vescovo Adeniyi Sylvester Ibitoyedi Saint Thomas e ritirando copia della pergamena del diario di Sigerico, dove si ricordano le soste che il prelato ha fatto e sono inserite le tappe di Senna e Santa Cristina e Bissone, nel Pavese, Tresoldi ora è impegnato con le tappe italiane. Ha fatto ritorno a Senna la scorsa settimana ed è partito il 14 luglio per Roma. Il primo stop è stato a San Gimignano.

«Poi sono stato nella chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma e ho consegnato a frate Nazareno la pergamena riportante le note di Sigerico in cui compaiono le tappe di Corte Sant’Andrea e Santa Cristina – racconta Tresoldi –. Rientrerò a casa il 23 luglio, ora farò tappa, per scoprire i templari, a San Giminiano, San Miniato e in altri luoghi storici. Per ora ho percorso 3.300 euro, missione compiuta».