Mancano volontari. Orti sociali restituiti

Mancano i volontari per seguire i ragazzi e dunque l’Officina dei Talenti è costretta a rinunciare a cinque lotti degli orti sociali alla frazione Triulza di Codogno. La comunicazione ufficiale arriva dal Comune che prende atto della restituzione e contestualmente assegna altri quattro appezzamenti a tre persone straniere e ad una italiana. In totale i lotti presenti sono una ventina e la loro nascita si deve alla giunta Ceretti anche se poi tutta la gestione (e la difficoltà nell’assegnazione visto che gli orti rimasero deserti per anni) passò all’amministrazione successiva.