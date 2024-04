Tentano di dividere i rispettivi cani. Finiscono azzannati

Sono finiti entrambi in ospedale con ferite alle braccia e alle mani, l’altra notte, i proprietari di due cani a Sant’Angelo Lodigano. Ad aggredire il diciottenne e il quarantottenne sono stati i loro stessi cani, un Pittbull e un Corso, che si erano attaccati tra loro in strada. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due padroni avrebbero provato a separare i loro animali prima che si facessero del male, finendo invece per ricevere loro stessi morsi e zampate. La richiesta di soccorso è arrivata da un bar vicino. I carabinieri, che hanno identificato i due proprietari, stanno verificando le eventuali responsabilità.