Codogno (Lodi), 7 agosto 2020 - Minaccia, truffa e furto, scattano tre denunce. Sono provvedimenti presi dai carabinieri della compagnia di Codogno. Il nucleo radiomobile ha denunciato per minaccia un ragazzo del 2002 di Casale perché, vicino ai giardini di via Cavallotti a Casale, ha minacciato, per futili motivi, un uomo del 1968. Ha usato un mattarello in legno che i carabinieri hanno subito sequestrato.

Nei guai, invece, per falsità in testamento olografo e truffa, un cittadino di Codogno, classe 1991. Secondo l’accusa, entrato in possesso di un libretto degli assegni di un 27enne codognino, l’interessato avrebbe incassato 800 euro in una banca della città. Infine i carabinieri della stazione di Orio Litta hanno denunciato per tentato furto un uomo del 1978 di Codogno. Era stato pizzicato mentre portava via una piastra da griglia gettata nei cassonetti della piazzola ecologica.