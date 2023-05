Truffata da finte forze dell’ordine Via soldi e oro

Si è fidata di quei due uomini in divisa, che invece l’hanno derubata. Una 77enne ha denunciato ai carabinieri il furto con raggiro subìto martedì mattina. Alla sua porta, in via De Bastici a Vigevano, si sono presentati due sconosciuti, che indossavano due divise diverse, una simile a quella della polizia locale, l’altra a quella della finanza. Con la scusa di fare verifiche a seguito di furti commessi nel palazzo, mentre uno teneva impegnata la vittima, l’altro aveva campo libero per frugare nell’abitazione. E sono riusciti a trovare e portare via circa 800 euro in contanti, gioielli e monete da collezione. I due si sono poi traditi quando è transitata una sirena vicino all’abitazione. La vittima s’è resa conto che per la reazione quei due non potevano essere delle forze dell’ordine, ma era ormai erano già fuggiti.S.Z