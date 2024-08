Tenta di rubare furgoni. Scoperto e denunciato

Si era fatto visitare in ospedale poco prima ma, una volta dimesso, ha cercato di rubare i furgoni all’interno del parcheggio del Pronto soccorso del Maggiore di Lodi. Un 28enne cittadino di nazionalità tunisina, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato denunciato a piede libero per tentato furto aggravato dopo che la Squadra Mobile lo ha rintracciato e identificato come autore dei blitz avvenuti domenica sera. In pratica, un addetto alla vigilanza del nosocomio aveva notato un furgone, fermo al centro del parcheggio, con il quadro elettrico avviato e con segni di scasso. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Questura i quali hanno appurato che altri tre veicoli erano stati oggetto di tentato furto, sempre con le medesime modalità. I cavi di accensione dei mezzi erano stati recisi con un paio di forbici, rinvenute nel vano motore di uno dei furgoni, per poterli successivamente trafugare. Anche grazie alle immagini delle telecamere, l’uomo è stato incastrato alle proprie responsabilità e quindi, una volta pizzicato, è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria.