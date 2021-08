Tavazzano (Lodi), 13 agosto 2021 - Paura, di notte, alla centrale termoelettrica Ep produzione spa di Tavazzano. Per cause da accertare, ha pericolosamente preso fuoco un trasformatore dell'impianto. La lingua rossa era piuttosto minacciosa e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Sant'Angelo si sono quindi precipitati in posto a sirene spiegate.

La centrale sorge sulla via Emilia strada statale 9 e il fuoco è stato spento da due squadre con un'autopompa e un'autobotte. Prima di gettare acqua è stato necessario attendere lo spegnimento della corrente elettrica e ci sono volute ore per raffreddare l'impianto coinvolto. I pompieri di Sant'Angelo poco dopo sono intervenuti, con autopompa, autoscala e jeep campagnola, anche a Zelo Buon Persico. La chiamata è arrivata perché in via Xx settembre ha preso fuoco un ripetitore telefonico posizionato sulla sommità di un palo. Anche in questo caso ci sono volute ore di presenza per mettere in sicurezza l'area. Paola Arensi

