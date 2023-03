Tamponamento in Autosole: perde la vita cinquantottenne

Tamponamento tra due mezzi pesanti in autostrada, muore uno dei due autisti. La vittima, che purtroppo non ha trovato scampo, nonostante i soccorsi immediati della Croce Casalese, è Angelo Andriola, 58enne di Ostuni (Brindisi). Ha perso la vita ieri alle 9.40, a Livraga, dopo un tamponamento con un camion condotto da un 53enne (illeso). I veicoli si trovavano sulla prima corsia di marcia dell’A1, "in corrispondenza di un rallentamento, al chilometro 36, riportato nei pannelli a messaggio variabile, per un cantiere installato e segnalato" ha ribadito Autostrade per l’Italia. Si è trattato di un tamponamento, in direzione Milano, all’altezza del cavalcavia 40. Per mettere in sicurezza l’area, sono intervenuti i vigili del fuoco di Sant’Angelo Lodigiano. Il traffico è andato in tilt, con 5 chilometri di coda. La tratta è stata riaperta solo dopo mezzogiorno. "Ancora una volta il lavoro diventa luogo di morte" ha denunciato la segreteria Nazionale della Uiltrasporti.Paola Arensi