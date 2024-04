Studente di terza media asso di astronomia

Hanno partecipato più di 12mila studenti tra i quali una sessantina delle classi terze delle medie di Montodine, ma è solo uno il cremasco arrivato alle finali nazionali dei campionati di Astronomia: Mattia Bertocchi. Studente di terza media dell’istituto comprensivo Enrico Fermi, Bertocchi si è classificato al sesto posto alle nazionali che si sono svolte a Reggio Calabria in aprile. La gara è il punto di arrivo di un percorso cominciato a ottobre 2023 con un record di iscritti (12.427). La fase di preselezione di dicembre ha ridotto i concorrenti a 1.136, rimasti poi in 90 al termine della gara di febbraio. È qui che sono stati selezionati ben tre studenti dell’istituto montodinese: Mattia Guerini Rocco, Andreas Torazzi e Mattia Bertocchi. Ma solo quest’ultimo è stato ammesso alla finale nazionale dei XXII Campionati italiani di astronomia, organizzati dal Ministero dell’istruzione insieme alla Società Astronomica Italiana e all’Istituto Nazionale di Astrofisica. Ai finalisti è stato chiesto di salvare la Terra dall’incontro con una nebulosa, far orbitare un neutrone intorno a un altro neutrone, affrontare il temibile astropolpo, analizzare le curve di luce del telescopio spaziale Kepler e persino progettare una missione verso il pianeta Urano. P.G.R.