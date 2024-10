Strade e aree della movida al setaccio. Controlli intensificati su spaccio e furti

CASALPUSTERLENGO (Lodi)

Servizio dei carabinieri ad alto impatto a Casalpusterlengo, scattano tre sanzioni amministrative. Nel pomeriggio e durante la serata di mercoledì, dalle 15 alle 21, in territorio casalino i carabinieri della Compagnia di Codogno, con il supporto di una squadra della Compagnia di Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia e nell’ambito dei servizi coordinati dalla Prefettura di Lodi, hanno effettuato un controllo straordinario definito appunto ad alto impatto. La presenza dell’Arma è stata massiccia. Otto le pattuglie impiegate con venti militari. Nel mirino le aree della movida e le principali arterie di traffico, con l’obiettivo di scongiurare lo spaccio di droga e altri reati minori. Sono state pattugliate anche le zone residenziali per preservare le abitazioni da eventuali furti. Il bilancio è di tre sanzioni amministrative, scattate per sorpasso in prossimità di un incrocio ed eccesso di velocità. In tutto sono state identificate 60 persone e controllati 20 veicoli.

P.A.