Sprangate, s’indaga su sei scalmanati

Sono sei le persone coinvolte sulle quali i carabinieri stanno concentrando l’attenzione e le indagini per far luce sul nuovo capitolo di violenza a Sant’Angelo Lodigiano. L’altra sera alle 19.30 sembrava una scena da Far West l’ennesimo episodio con botte, sprangate e lancio di sedie in un bar con un gruppo di scalmanati protagonisti.

Non si sa ancora cos’abbia fatto scattare la rabbia, ma lo scontro è stato molto violento tanto che un ventottenne romeno è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto soccorso anche se alla fine ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sembra che il litigio tra il gruppetto sia iniziato nella zona centrale e poi proseguito in via Puccini con il 28enne in macchina seguito, braccato, speronato e poi malmenato. Qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il fatto segue di pochi giorni l’aggressione di venerdì sera nel parcheggio Enzo Ferrari, dove un quarantenne è stato preso a calci e pugni per essersi rifiutato di dare una sigaretta a tre adolescenti.

M.B.