Lodi, 24 aprile 2018 - Carabinieri e Guardia di Finanza dei comandi provinciali di Piacenza hanno stroncato un vasto giro di spaccio che aveva il proprio nucleo nel capoluogo emiliano ma che aveva luogo anche in Lombardia, in particolare nelle province di Lodi, Pavia e Varese. Lo smercio riguardava tutte le tipologie tradizionali di droga, come marijuana, hashish, cocaina ed eroina, ma anche la nuova sostanza psicoattiva denominata 'Purple Drank'.

La maxi operazione antidroga ha permesso di localizzare la basa logistica all'interno di un appartamento davanti alla stazione ferroviaria di Piacenza, protetto con delle telecamere di sorveglianza a circuito interno per prevenire l'arrivo delle forze dell'ordine, dove, oltre alla droga, sono state sequestrate anche tre pistole clandestine. In totale sono finite nel mirino degli inquirenti 24 persone con l'accusa di spaccio continuato in concorso, di cui 11 arrestate in flagranza e le altre denunciate: al centro delle indagini ci sono 10 italiani provenienti in gran parte da Mazara del Vallo (Trapani) e dalla provincia di Napoli; con loro collaboravano 14 extracomunitari, prevalentemente marocchini, che si occupavano del rifornimento di qualsiasi sostanza richiesta sul mercato.

L'indagine, denominata 'Kraken', era iniziata nel settembre 2016, fino al blitz e alle manette ha portato al sequestro di 400 grammi tra marijuana e hashish, 200 grammi tra cocaina e eroina, circa 5mila euro in contanti e oro, un'auto usata per lo spaccio e una serra per la coltivazione della marjuana; un centinaio gli assuntori segnalati, alcuni dei quali consumavano la droga all'interno dell'abitazione.