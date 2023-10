Spaccata alla Compass Vigevano (Pavia): vedette e ladri nel video online

VIGEVANO (Pavia)

Almeno quattro o cinque persone, ben organizzate, con due auto. Emergono nuovi dettagli sulla spaccata ai danni della sede Compass di Vigevano, all’incrocio tra corso Cavour e corso Vittorio Emanuele, avvenuta in pieno centro nella notte tra martedì e mercoledì.

Per abbattere la vetrina blindata è stata utilizzata un’Alfa Romeo Giulietta risultata poi rubata, lanciata in retromarcia. La stessa auto è stata anche utilizzata per sradicare la cassaforte, poi caricata nel bagagliaio. Il bottino non è stato ancora quantificato. L’azione del commando è scattata all’1.20 di notte, quando un tremendo boato ha squarciato il silenzio a due passi da piazza Ducale. L’allarme è scattato immediatamente.

In un video che circola in Rete si vedono almeno tre malviventi a presidiare l’incrocio con la funzione di vedette. Il rischio non è stato solo quello di incappare in ignari passanti ma di essere notati dalle auto delle forze dell’ordine che di notte circolano in centro storico. Almeno altri due ladri si sono occupati del furto vero e proprio, badando solo a fare in fretta. Nel video si sente chiaramente l’auto che sgomma a ripetizione prima di abbattersi sulla vetrina e poi quando riesce, dopo un paio di tentativi, a smurare la cassaforte. A quel punto i ladri la caricano a bordo di una vettura scura e con quella partono a tutta velocità verso la periferia. Gli altri componenti del commando raggiungono allora una seconda auto, parcheggiata a qualche decina di metri di distanza, e con quella si dileguano.

Questione di attimi e sul posto arrivano i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, le guardie della vigilanza privata e i vigili del fuoco oltre al personale del 118 e a un’ambulanza della Croce Rossa, la cui sede è vicinissima, per prestare soccorso a un’anziana che abita proprio sopra l’ufficio e che ha accusato un lieve malore per lo spavento.

Umberto Zanichelli