Sottoscritta la Carta Etica contro le discriminazioni

Sottoscritta ieri mattina nel capoluogo, da parte dell’amministrazione locale, la “Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”. Il testo, conosciuto anche come “Carta etica dello sport femminile”, è stato promosso dal Soroptimist club di Lodi in collaborazione “Assist”, Associazione Nazionale Atlete. Inserita nel contesto della Giornata nazionale dello Sport organizzata dal Coni provinciale tra l’Isola Carolina e piazza Castello, la firma della carta etica è rientrata inoltre nell’ambito del progetto nazionale “Donne e sport” e "coinvolgerà tutte le associazioni sportive lodigiane – ha spiegato l’assessora alle Pari Opportunità, Manuela Minojetti -. Introdurrà elementi di novità e di attenzioni particolari. Contiene infatti principi fondamentali che contrastano e prevengono molestie e abusi nell’ambito sportivo. Andrà ad incidere sulla presenza delle donne nel mondo dello sport, sia a livello dirigenziale che nell’ambito mediatico. Incentiverà la tutela della salute delle atlete e porrà un’attenzione maggiore nei loro confronti". Il documento non si pone solo come una dichiarazione di intenti, ma fornirà un vero e proprio meccanismo operativo di concreta applicazione dei principi enunciati anche tramite iniziative, progetti e politiche mirate al contrasto di ogni stereotipo, pregiudizio, sessismo e bullismo in ambito sportivo, al fine di garantire il diritto delle atlete a praticare qualsiasi tipo di disciplina. La Carta fornirà inoltre un supporto pratico ai diversi enti sportivi riguardo all’utilizzo degli impianti, la raccolta dei dati, la comunicazione e la valutazione dei risultati conseguiti dalle giovani sportive.

"La Carta Etica – ha sottolineato l’assessore comunale Francesco Milanesi – evidenzia l’importanza della pratica sportiva femminile, promuovendo anche dei percorsi culturali e formativi volti a garantire una maggiore inclusione". A testimoniare l’importanza dell’adozione della Carta sono state ospiti l’ex cestista della nazionale di basket Gilda Cerri e la comandante del Corpo della Forestale Luisa Lauricella, già campionessa di tiro a segno. Le due atleti hanno parlato di "importante passo avanti" anche in rapporto alle difficoltà affrontate nelle loro esperienze personali. Luca Raimondi Cominesi