Sordio, 31 ottobre 2019 - Schianto tra due auto sull'Autosole, un ferito e mezzi fuori strada. È il bilancio dell'incidente segnalato lungo la tratta Milano-Napoli, in direzione nord. Un violento scontro tra due auto, avvenuto all'altezza di Sordio, che ha sbalzato i veicoli coinvolti a lato strada. Un'auto è finita con le quattro ruote al cielo, l'altra, a metri di distanza, giù da una scarpata.

Coinvolti un uomo di 34 anni e una donna di 36 anni che per fortuna non corrono pericolo di vita. Ma c'è comunque stato un ricovero in ospedale per accertamenti. In loro soccorso sono arrivati i sanitari dell'auto medica e un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi che hanno messo in sicurezza i mezzi. Ai rilievi, infine, ha pensato la polizia stradale. Non si è creato traffico perché le auto incidentate non occupavano la carreggiata.