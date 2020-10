Somaglia (Lodi), 19 ottobre 2020 - Un boato ha squarciato il silenzio della notte a Somaglia: attorno alle 2.30, una banda di malviventi ha preso di mira la filiale del Banco Bmp, facendo saltare il bancomat esterno che si affaccia su via Matteotti, la strada principale del paese. I ladri, secondo quanto appreso, hanno saturato l'erogatore di banconote con una miscela esplodente e poi lo hanno fatto saltare avendo come obiettivo i soldi al suo interno.

In pochi minuti l'allarme è scattato e sul posto sono sopraggiunti i carabinieri del comando compagnia di Codogno e successivamente anche la Scientifica per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Casale in quanto vi era un forte odore di bruciato in un appartamento vicino. Negli ultimi giorni episodi simili erano avvenuti nel vicino cremonese e nel piacentino e dunque non è da escludere che possa trattarsi della stessa banda. In passato, la banca somagliese era stata presa di mira più volte, soprattutto da rapinatori solitari.